Китайские правительственные организации расширили запрет на использование Apple iPhone сотрудниками

По информации Bloomberg, перечень китайских государственных организаций, запретивших своим сотрудникам в рабочее время использовать смартфоны Apple и другие устройства иностранных марок, продолжает расширяться.
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