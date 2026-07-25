Индия: По меньшей мере 62 человека погибли, шесть человек пропали без вести и 705 000 человек пострадали в округах Голагхат, Чарайдео, Дибругарх, Ходжай, Нагаон, Бисванат, Джорхат, Дхемаджи, Сивасагар, Сонитпур, Столичный округ Камруп и Карби Англонг в штате Ассам из-за продолжающихся сильных наводнений, вызванных проливными дождями.