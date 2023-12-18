«Итоги года с президентом»: какие губернаторы оказались в центре внимания

По итогам прямой линии с президентом фиксируется обширный блок региональных проблем. Часть из них способствует укреплению позиций губернаторов, некоторые создают потенциальные риски в рамках президентской кампании.
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