Враг с применением БПЛА атаковал Курск и Таганрог, есть повреждения многоквартирных домов

Украинский режим предпринял очередную массированную атаку беспилотниками на регионы России. Наибольшее число беспилотных летательных аппаратов в ночь на 2 апреля было направлено на Курскую и Ростовскую области.
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