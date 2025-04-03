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Сапёры России спасают Курскую область от "сюрпризов" украинских боевиков

Сапёры России спасают Курскую область от "сюрпризов" украинских боевиков

Сапёры Вооружённых сил России во главе с командиром Тамбовым занимаются разминированием Суджанского района Курской области.

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