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Царьград

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Адвокат Кутузова: штраф до 5 тыс. рублей за выброс мусора из окна

Адвокат Кутузова: штраф до 5 тыс. рублей за выброс мусора из окна

Адвокат Екатерина Кутузова рассказала о штрафах за выброс мусора из окон многоквартирных домов. Штрафы достигают 3-5 тыс.

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