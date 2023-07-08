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Наш «дорогой друг» Эрдоган отдал Зеленскому Редиса, Калину и Волыну, наплевав на договорённости с РФ

Наш «дорогой друг» Эрдоган отдал Зеленскому Редиса, Калину и Волыну, наплевав на договорённости с РФ

7 июля в особняке Вахдеттин в стамбульском районе Ускюдар прошли переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и киевского наркофюрера Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Alex Немо
Отвечаю на вопрос автора - дальше будет опробование С400 на американских полигонах с полной разборкой операционки и программного обеспечения. Ну а потом клоны, если не оригиналы, окажутся на уркаине.
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3 час.
Оливия Никтова
...Врач участковый стаж-42 года пенсия-14 тыс  Уборщица в Газпроме 140 тыс!  классно!!))но попробуй туда устроиться...только  близких   кумовство...по цепочке......))
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17 мин.
Оливия Никтова
Наверное по миллиончику на карточки бросил..на мелкие расходы,,)))
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16 мин.

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