Вещи и продукты, которые не нужно постоянно намывать

Поддержание чистоты и порядка в квартире – залог здоровья. Однако в погоне за званием идеальной хозяйки многие попросту забывают о том, что есть такие вещи, которые не стоит «драить» на постоянной основе, ведь это не только пустая трата времени, а и откровенная порча большинства из них.