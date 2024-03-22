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Вещи и продукты, которые не нужно постоянно намывать

Вещи и продукты, которые не нужно постоянно намывать

Поддержание чистоты и порядка в квартире – залог здоровья. Однако в погоне за званием идеальной хозяйки многие попросту забывают о том, что есть такие вещи, которые не стоит «драить» на постоянной основе, ведь это не только пустая трата времени, а и откровенная порча большинства из них.

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