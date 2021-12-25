Треть граждан России ожидает скорого роста безработицы — опрос

Согласно мнению 34% жителей России, в наступающем году в стране может повыситься уровень безработицы, об этом свидетельствуют данные, полученные Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) в результате проведенного опроса, 25 декабря сообщает «Интерфакс».