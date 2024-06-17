РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей

Согласно данным статистики Российского Союза Автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года зафиксирована в Москве – там 48% водителей имеют максимальную скидку по ОСАГО.