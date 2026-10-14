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Вечерний Новосибирск

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Центральный пляж Академгородка стал муниципальным по решению правительства РФ

Центральный пляж Академгородка стал муниципальным по решению правительства РФ

Знаменитый пляж Обского моря много лет был федеральной территорией, за которую отвечали власти СО РАН.

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