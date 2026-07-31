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Депутат Чепа назвал провокации Киева против Белоруссии игрой с огнём

Депутат Чепа назвал провокации Киева против Белоруссии игрой с огнём

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что запрос офиса главы киевского режима Владимира Зеленского открыть дело против Александра Лукашенко может быть попыткой втянуть Белоруссию в конфликт.

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