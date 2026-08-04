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Ракету FP-9 для удара по Москве готовят к испытаниям после доработки двигателя

Ракету FP-9 для удара по Москве готовят к испытаниям после доработки двигателя

Украинская компания Fire Point сообщила о ходе разработки баллистической ракеты FP-9. Гендиректор предприятия Ирина Терех в интервью американскому порталу TWZ заявила, что ракета находится на финальной стадии создания.

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