Ракету FP-9 для удара по Москве готовят к испытаниям после доработки двигателя

Украинская компания Fire Point сообщила о ходе разработки баллистической ракеты FP-9. Гендиректор предприятия Ирина Терех в интервью американскому порталу TWZ заявила, что ракета находится на финальной стадии создания.
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