🔥 Пожар в многоквартирном доме в Севастополе потушен Сейчас сотрудники МЧС продолжают проливку помещений, разбирают конструкции.
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🔥 Пожар в многоквартирном доме в Севастополе потушен Сейчас сотрудники МЧС продолжают проливку помещений, разбирают конструкции.