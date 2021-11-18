Александр Бессмертных: «15 км классикой – главная и, возможно, единственная моя гонка на Олимпиаде в Пекине»

Российский лыжник Александр Бессмертных поделился впечатлениями от тренировок в группе Маркуса Крамера и рассказал о перспективах в Пекине-2022.

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