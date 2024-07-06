Экипажи Су-25 поразили неуправляемыми ракетами опорный пункт ВСУ

Экипажи штурмовой авиации на Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
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