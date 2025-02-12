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  • Eduard
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Почему люди бросают тех, кого все еще любят?

Почему люди бросают тех, кого все еще любят?

Браки по договоренности лучше браков по любви? Почему люди бросают тех, кого все еще любят? Ключевые моменты Любовь в браках по договоренности начинает быть сильнее, чем в браках по любви, примерно через пять лет.

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