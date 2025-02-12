Браки по договоренности лучше браков по любви? Почему люди бросают тех, кого все еще любят? Ключевые моменты Любовь в браках по договоренности начинает быть сильнее, чем в браках по любви, примерно через пять лет.
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