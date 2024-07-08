В Пулково по неизвестным причинам задерживаются пять рейсов

Пассажиры нескольких рейсов из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга столкнулись с задержками 8 июля. Рейсы авиакомпаний Turkish Airlines, «Северный ветер» и «Аэрофлот», следующие в Москву, Калининград, Пермь и Анталью вылетают с опозданием.
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