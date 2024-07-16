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Царьград

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Из-за высказываний Зеленского в МИД Индии был вызван посол Украины

Из-за высказываний Зеленского в МИД Индии был вызван посол Украины

Глава украинский дипмиссии был вызван на ковёрВ начале июля в России находился премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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