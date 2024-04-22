Украина всё-таки получит пакет военной помощи от США на 30 млрд долларов

Новый пакет помощи Украине оказался согласован, и Киеву выделили обещанный 61 млрд долларов. Правда, не все эти средства получит Украина, не менее 20 млрд долларов отправятся Пентагону, но около 50% из этого пакета точно прибудут на Украину.
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