Украина всё-таки получит пакет военной помощи от США на 30 млрд долларов

Новый пакет помощи Украине оказался согласован, и Киеву выделили обещанный 61 млрд долларов. Правда, не все эти средства получит Украина, не менее 20 млрд долларов отправятся Пентагону, но около 50% из этого пакета точно прибудут на Украину.