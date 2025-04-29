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TRENDYMEN

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Физики впервые воссоздали «бомбу черной дыры» в лаборатории

Физики впервые воссоздали «бомбу черной дыры» в лаборатории

Физики впервые воссоздали в лаборатории «бомбу черной дыры», которая теоретически впервые была описана в 1969 году.

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Комментарии
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Maxim
как вода на лопастях генератора, так эфир может закрутиться, только - как снять с него энергию ..
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18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Физики уже сделали своё дело...ОНИ ПОСТАВВИЛИ МИР...НА КРАЙ ГИБЕЛИ...
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18 час.
Alex Nемо
Доиграются дебилы. Вот только в конце их игр будет уничтожение не просто планеты, а всей солнечной системы - уничтожить чёрную дыру может только столкновение с другой такой же брюнеткой...
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13 час.
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