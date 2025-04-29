Физики впервые воссоздали «бомбу черной дыры» в лаборатории

как вода на лопастях генератора, так эфир может закрутиться, только - как снять с него энергию ..

Alex Nемо

Доиграются дебилы. Вот только в конце их игр будет уничтожение не просто планеты, а всей солнечной системы - уничтожить чёрную дыру может только столкновение с другой такой же брюнеткой...