Федеральное агентство новостей №1

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Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о нестратегическом ядерном оружии

Главы Минобороны России и Белоруссии подписали документы о нестратегическом ядерном оружии

Москва и Минск подписали специальные бумаги, которые определяют содержание нестратегического российского ядерного оружия на белорусской земле.

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