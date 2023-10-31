Антибиотики при детских инфекциях больше не эффективны во многих частях мира

Новое исследование показало, что лекарства для лечения распространенных инфекций у детей и младенцев больше не эффективны во многих частях мира из-за высокого уровня резистентности, сообщили в Сиднейском университете.
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