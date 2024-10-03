Пентагон: уничтожение ракет над Украиной означало бы вовлечение США в конфликт

Киев самостоятельно может защищаться от российских ударов Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что участие Вашингтона в уничтожении российских ракет над Украиной означало бы его прямое вовлечение в конфликт.
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