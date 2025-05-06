Загородные курортные поселки: новый формат, которому мало старого места

Соседство с выдающимися природными объектами и возможность использовать инфраструктуру сложившегося курорта, мастер-планирование на уровне городского и максимально выверенная плотность застройки — у формирующегося загородного сегмента изначально высокие запросыКогда и в связи с чем в словаре российского рынка недвижимости появилось понятие «загородный курортный поселок»? Что это вообще за сегмент такой и можно ли его называть полноценным сегментом? По мнению руководителя подразделения «Циан.
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