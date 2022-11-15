Аргументы недели

98 416 подписчиков

Зеленский предложил расширить на порты Николаевской области «зерновую сделку»

Зеленский предложил расширить на порты Николаевской области «зерновую сделку»

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на саммите G20, который сейчас проходит на острове Бали, предложил расширить на порты Николаевской области действие "зерновой сделки".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх