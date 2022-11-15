Зеленский предложил расширить на порты Николаевской области «зерновую сделку»

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на саммите G20, который сейчас проходит на острове Бали, предложил расширить на порты Николаевской области действие "зерновой сделки".
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