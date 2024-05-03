Гурцкая показала последнее фото погибшего мужа

Певица Диана Гурцкая поделилась трогательным воспоминанием о своем покойном муже Петре Кучеренко. Российская артистка разместила на своей странице в социальных сетях последний снимок, запечатлевший ее супруга в день рождения.
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