В Центре Курехина открывается выставка участника «Новых художников» Инала Савченкова

В своем становлении участник «Новых художников» Тимура Новикова и основатель школы «Инженеры Искусств» опирался на открытия ранних авангардистов Михаила Матюшина и Михаила Ларионова, а также Казимира Малевича.
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