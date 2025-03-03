Зеленский заявил, что сменить его будет непросто

Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек почти год назад, считает, что сменить его «будет непросто», как и «не допустить» его участия в возможных выборах на Украине, сообщает телеканал Sky News.
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