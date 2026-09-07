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СКА обыграл «Динамо» 5:3, отыгравшись с 0:2. У команды Ларионова 2 победы в 2 матчах сезона, у москвичей 2 поражения

СКА победил «Динамо» в домашнем матче регулярного сезона FONBET КХЛ – 5:3. Нападающий москвичей Ник Меркли открыл счет на 7-й минуте встречи.

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