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Сноуден заявил, что не хотел оставаться в РФ, но «вариантов не осталось»

Сноуден заявил, что не хотел оставаться в РФ, но «вариантов не осталось»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден изначально не планировал оставаться в России, однако другие страны не могли обеспечить ему должной безопасности, заявил он в интервью Глену Гринвальду на платформе Rumble.

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