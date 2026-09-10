Пьяный лихач снес забор по пути на заправку

Пьяный водитель без прав спровоцировал ночную дорожную аварию в Белоярском районе. ДТП случилось 10 сентября около 2:30 на втором километре автомобильной дороги железнодорожной станции Глубокое, сообщили в областной Госавтоинспекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Глава свердловски...
- ФСБ: россиянка по...
- ВМС Франции захва...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым