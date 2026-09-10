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Пьяный лихач снес забор по пути на заправку

Пьяный лихач снес забор по пути на заправку

Пьяный водитель без прав спровоцировал ночную дорожную аварию в Белоярском районе. ДТП случилось 10 сентября около 2:30 на втором километре автомобильной дороги железнодорожной станции Глубокое, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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