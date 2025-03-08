Депутат Ивлев ответил поговоркой на угрозы ВСУ атаковать Крымский мост

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал заявление командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы (Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об ударе по Крымскому мосту, сравнив его с русской поговоркой про курицу на гнезде.