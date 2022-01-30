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Жертвами ДТП с автобусом на западе Боливии стали 11 человек

Жертвами ДТП с автобусом на западе Боливии стали 11 человек

Как минимум 11 человек получили не совместимые с жизнью травмы в результате падения с обрыва пассажирского автобуса в западной части Боливии, сообщает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на представителей республиканской полиции.

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