В Узбекистане будут наказывать за вождение подростками автомобиля

В Узбекистне усилят ответственность взрослых за разрешение подросткам водить автомобиль, данное решение принято на видеоселекторном совещании президента республики Шавката Мирзиёева по вопросам школьного образования, заявил его пресс-секретарь Шерзод Асадов 15 мая в своем официальном Telegram-канале.
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