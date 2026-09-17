Zero Hedge
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Zero Hedge

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Apparently This Is Not Criminal Damage...

Apparently This Is Not Criminal Damage...

Apparently This Is Not Criminal Damage. Authored by Steve Watson via Modernity News, A Dutch 'activist' who climbed Winston Churchill's statue in Parliament Square, sprayed it with "Zionist war criminal," "Globalise the Intifada" and Hamas-style red triangles, then argued the graffiti didn't count because it could be washed off, has walked out of Southwark Crown Court a free man.

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