«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

В этом упражнении движения рук напоминают взмахи крыльев феникса. Выполняя его, вы сможете избавиться от Основное назначение этого упражнения – снять волнение и возбуждение и помочь вам вернуться в обычное состояние духа.
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