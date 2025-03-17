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Царьград

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Пожары в Приморье: за сутки потушено 2100 гектаров, губернатор в действии

Пожары в Приморье: за сутки потушено 2100 гектаров, губернатор в действии

Пожарные Приморского края тушат травяные пожары у трассы в Уссурийске, где сильный дым вызывает нулевую видимость и ДТП.

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