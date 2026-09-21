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Гурам Баблишвили из «Под прикрытия»: пока его искали, он играл в театре, снимался и растил двух сыновей

Гурам Баблишвили из «Под прикрытия»: пока его искали, он играл в театре, снимался и растил двух сыновей

Лейтенант ФСБ Артур Атальянц из сериала «Под прикрытием» — по этой роли Гурама Баблишвили в России и запомнили.

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