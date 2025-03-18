«Кто-то хочет, чтобы Ефремов не вышел по УДО»: адвокат актера рассказал о «странностях» перед судом

Юрий Падалко возмущен появляющимися в последнее время фейками о якобы дерзком поведении подзащитного в колонииАдвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил Daily Storm, что возмущен появляющимися в последнее время фейками о якобы дерзком поведении его подзащитного в колонии.