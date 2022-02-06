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«Надеюсь, он будет играть лучше». Фрэнк Вогель оставил Уэстбрука на скамейке в овертайме матча с «Никс»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал решение не использовать в игре разыгрывающего Расселла Уэстбрука в овертайме сегодняшнего матча против «Нью-Йорка» (122:115).

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