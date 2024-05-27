В Южной Корее назвали запуск спутника КНДР нарушением резолюции Совбеза ООН

Global look press/Defense Ministry/Keystone Press Agency Южнокорейский президент Юн Сок Ёль во время трехстороннего саммита с японским премьером Фумио Кисидой и премьером китайского Госсовета Ли Цяном заявил, что запуск второго разведспутника Северной Кореи нарушит резолюции Совбеза ООН.