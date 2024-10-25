Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич в своем выступлении на торжественном мероприятии, посвященном 16-летию Сербской прогрессивной партии, заявил, что Белград не планирует присоединяться к санкциям против России.
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