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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» хочет купить Ваню Милинковича-Савича. Вратарь «Торино» 10 раз сыграл на ноль и отбил 4 пенальти в сезоне – больше всех в топ-лигах

Неаполитанцы планируют купить вратаря «Торино», несмотря на то, что они близки к продлению контракта с Алексом Меретом по схеме «2+1», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио со ссылкой на Sky Sport.

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