´Поддержите племянницу´. В последние дни пользователи Telegram все чаще сталкиваются с мошенническими рассылками и взломом ак...

´Поддержите племянницу´. В последние дни пользователи Telegram все чаще сталкиваются с мошенническими рассылками и взломом аккаунтовЗлоумышленники, получив доступ к профилю, отправляют от имени жертвы фейковые сообщения ее контактам.
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