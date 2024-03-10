«Подъём»: установка памятника Пригожину не требует разрешения властей города

Инициаторы установки памятника руководителю и командиру “Группы Вагнера”, Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, в Краснодарском крае не проконсультировались с властями, как сообщает издание “Подъем” со ссылкой на администрацию города Горячий Ключ.