Huawei говорит, что ее ИИ-процессор Ascend 910B может быть быстрее Nvidia A100, но лишь в «в некоторых других тестах»

Компания Huawei утверждает, что ее процессор Ascend 910B может быть быстрее, чем Nvidia A100. Руководитель Huawei по управлению бизнесом в сфере ИКТ-инфраструктуры Ван Тао (Wang Tao) заявил, что этот находится на одном уровне с Nvidia A100, если даже не лучше.
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