НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

158 подписчиков

«Интер» не проигрывает 9 матчей – 8 побед и ничья. Дальше – «Наполи»

Команда Симоне Индзаги обыграла «Арсенал» (1:0) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. В 9 последних матчах во всех турнирах «Интер» одержал 8 побед и один раз сыграл вничью – с «Ювентусом» (4:4).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх