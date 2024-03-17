Показан геймплей фанатского постапокалиптического шутера на движке Metro Exodus ...

Показан геймплей фанатского постапокалиптического шутера на движке Metro ExodusВ сети появилось видео с 15 минутами геймплея фанатского шутера «Metro: Проводник», который создаётся на движке Metro Exodus при помощи официального инструментария Exodus SDK.
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