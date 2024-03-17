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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Показан геймплей фанатского постапокалиптического шутера на движке Metro Exodus ...

Показан геймплей фанатского постапокалиптического шутера на движке Metro Exodus ...

Показан геймплей фанатского постапокалиптического шутера на движке Metro ExodusВ сети появилось видео с 15 минутами геймплея фанатского шутера «Metro: Проводник», который создаётся на движке Metro Exodus при помощи официального инструментария Exodus SDK.

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