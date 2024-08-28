Взрыв газа разрушил дом и ранил пенсионерку в Новосибирской области

Утечка газа произошла, по предварительным данным, по вине рабочих, проводивших трубу.В селе Маршанское Каргатского района Новосибирской области пенсионерка пострадала при хлопке газовоздушной смеси в частном доме.
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